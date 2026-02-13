Tragico schianto fra auto e moto sulla via Pontina a Roma morto centauro | chiuso il tratto vicino al Raccordo |
Un incidente mortale si è verificato oggi nel pomeriggio sulla via Pontina a Roma, causando la morte di un centauro. La collisione tra un'auto e una moto si è verificata vicino al Grande Raccordo Anulare, portando alla chiusura temporanea del tratto di strada interessato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il motociclista. La polizia ha delimitato l’area e sta ricostruendo la dinamica dello scontro.
Terribile incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Roma, sulla via Pontina, nel tratto in prossimità del Grande Raccordo Anulare.🔗 Leggi su Fanpage.it
