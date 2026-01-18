Schianto nella notte impatto devastante | dramma sulla provinciale

Nella notte si è verificato un grave incidente lungo la provinciale della Valle d’Itria, causando un impatto molto violento. L’incidente ha coinvolto uno o più veicoli, provocando danni significativi e intervenuti di emergenza sul luogo. La tragedia ha interrotto il silenzio dell’alba, lasciando un senso di inquietudine tra gli abitanti della zona e le autorità locali, impegnate nelle operazioni di soccorso.

Il silenzio dell'alba sulla Valle d'Itria è stato spezzato da un boato improvviso, rimbalzato tra i trulli e le campagne ancora buie. In pochi istanti una delle strade più percorse dai pendolari si è trasformata in un corridoio di sirene, lampeggianti blu e lamiere contorte. Ma cosa è successo davvero? Tutto è accaduto all'improvviso lungo la statale 172, nel tratto cruciale che collega Locorotondo ad Alberobello, cuore turistico della provincia di Bari. Erano circa le cinque del mattino quando l'asfalto, ancora umido e quasi deserto, è stato teatro di una carambola spaventosa che ha coinvolto più mezzi.

