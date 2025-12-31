Clienti con precedenti chiuso un bar di via Colombo per sette giorni

La Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un bar in via Colombo, attiva fino al 6 gennaio, per motivi di prevenzione. La misura, emessa dalla Divisione Polizia Amministrativa, è stata notificata il 30 dicembre e si applica a seguito di precedenti contestazioni. La decisione rientra nelle azioni di controllo e tutela della sicurezza pubblica.

Continua l'attività di prevenzione della Polizia di Stato, e nello specifico della Divisione Polizia Amministrativa che ha provveduto ad emettere e notificare nella giornata del 30 dicembre un provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico di leggi di pubblica.

Con un pericoloso "Nunchaku" nel bar e pregiudicati tra i clienti, il questore sospende la licenza a un bar - A seguito di alcuni controlli effettuati, il questore di Milano, Bruno Megale, ha sospeso la licenza al bar Il Girasole, in via Dei Panigarola (Corvetto). milanotoday.it

Il bar di Milano frequentato da clienti con precedenti e spacciatori: il questore lo chiude - Il questore di Milano, Bruno Megale, sospende la licenza al bar “Il Miliardario”. milanotoday.it

Controlli su clienti con precedenti penali e uso di armi atti ad offendere portano alla chiusura temporanea di due esercizi nel milanese. - facebook.com facebook

