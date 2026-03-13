Schiacciato da un mezzo da lavoro | muore 55enne

Un uomo di 55 anni ha perso la vita nel pomeriggio a Brugnera, in provincia di Pordenone, dopo essere stato schiacciato da un mezzo da lavoro in via San Cassiano. Le sue ferite sono risultate gravissime e non hanno lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Un uomo di 55 anni è morto a causa delle gravissime ferite riportate in un infortunio avvenuto nel pomeriggio in via San Cassiano, a Brugnera, in provincia di Pordenone. L’uomo è stato trovato nel giardino di un’abitazione schiacciato sotto un mezzo da lavoro, probabilmente un rullo utilizzato per trinciare arbusti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, i carabinieri e il personale sanitario del 118, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg. All’arrivo dei soccorritori il 55enne era in arresto cardiaco. Dopo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, i sanitari sono riusciti a ripristinare il battito cardiaco. L’uomo è stato quindi stabilizzato e trasferito in condizioni gravissime all’ ospedale di Pordenone con l’ elisoccorso, in codice rosso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Schiacciato da un mezzo da lavoro: muore 55enne Articoli correlati Roma, operaio muore sul lavoro a Colleferro: schiacciato da un trasformatore da 5 tonnellateIncidente mortale sul lavoro a Colleferro, vicino Roma, in località Piombinara, dove un operaio di 40 anni è morto dopo essere stato schiacciato da... Colleferro, incidente sul lavoro in zona industriale: operaio muore schiacciato da un pezzo da 50 quintaliIncidente sul lavoro a Colleferro, in località Piombinara: operaio di 40 anni muore schiacciato da un trasformatore da 50 quintali durante uno... MUORE SCHIACCIATO DA UN MULETTO: VITTIMA UN 61ENNE PADOVANO | 21/11/2025 Aggiornamenti e notizie su Schiacciato da un mezzo da lavoro muore... Temi più discussi: Escavatore si ribalta, operaio morto schiacciato nel Bresciano; Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una pala meccanica in una cava di Riano; Schiacciato da un trattore, muore 64enne; Incidente mortale a Bolzaneto: 61enne muore schiacciato da una pressa. Schiacciato da un rullo, uomo muore in FriuliUn uomo di 55 anni è morto a causa delle gravi ferite riportate in un infortunio accaduto nel pomeriggio in via San Cassiano a Brugnera (Pordenone). (ANSA) ... ansa.it Resta schiacciato sotto un mezzo agricolo, grave un 55enneUn grave infortunio dovuto a schiacciamento con un mezzo agricolo si è verificato a San Cassiano di Livenza, frazione di Brugnera in provincia di Pordenone. Un uomo di 55 anni, trovato in arresto card ... rainews.it Operaio schiacciato da una pressa a Bolzaneto, indagati due imprenditori x.com Muore schiacciato dal suo trattore Un 64enne di Serle, Giuliano Franzoni, titolare di un'osteria in paese, è morto questa mattina schiacciato dal suo trattore nel campo davanti al locale. - facebook.com facebook