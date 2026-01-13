Colleferro incidente sul lavoro in zona industriale | operaio muore schiacciato da un pezzo da 50 quintali

Un incidente sul lavoro si è verificato a Colleferro, nella zona industriale di Piombinara, provocando la morte di un operaio. L’uomo è stato schiacciato da un pezzo di circa 50 quintali durante le operazioni lavorative. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause dell’accaduto.

Giornata tragica a Colleferro, dove nel primo pomeriggio un uomo ha perso la vita mentre stava lavorando in un'azienda che produce materiale edile nell'area industriale in località Piombinara. La prima ricostruzione: schiacciato da un trasformatore durante uno spostamento con il muletto. Secondo le prime ricostruzioni ufficiali, l' operaio di 40 anni sarebbe rimasto schiacciato da un trasformatore dal peso di 50 quintali mentre stava effettuando lo spostamento con il muletto. L'intervento dei vigili del fuoco e del 118. La sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato, intorno alle 14, la squadra di Colleferro 16A, con il supporto dell' autogru proveniente dalla sede de La Rustica.

