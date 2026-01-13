Roma operaio muore sul lavoro a Colleferro | schiacciato da un trasformatore da 5 tonnellate

Un incidente sul lavoro si è verificato a Colleferro, vicino Roma, nel quartiere Piombinara. Un operaio di 40 anni è deceduto dopo essere stato schiacciato da un trasformatore da 5 tonnellate durante un'operazione di movimentazione con un muletto. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Incidente mortale sul lavoro a Colleferro, vicino Roma, in località Piombinara, dove un operaio di 40 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un trasformatore da 5 tonnellate mentre ne stava effettuando lo spostamento con un muletto. I vigili del fuoco di Colleferro sono intervenuti intorno alle 14 ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto le forze dell'ordine e l'ispettorato del lavoro.

