Scherma azzurra protagonista nel weekend | argento nella spada a squadre Torre nei top 8 e fioretto maschile 11°

Da sportface.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel weekend, la scherma italiana ha ottenuto risultati significativi a livello internazionale. L'Italia ha conquistato l'argento nella spada a squadre, mentre Torre si è classificato tra i primi otto nella sciabola. Nel fioretto maschile, l'atleta si è attestato all’11ª posizione. Questi risultati, ottenuti tra Fujairah, Tunisi e Parigi, confermano la crescita e la competitività del movimento schermistico italiano a livello mondiale.

Ottimi risultati internazionali per l’Italia tra Fujairah, Tunisi e Parigi: spadisti secondi in Coppa del Mondo, Torre sfiora il podio nel Grand Prix di sciabola, fioretto maschile fuori dalla top 8 ma competitivo. Brilla d’argento l’Italia della spada maschile nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo a Fujairah. Il . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Scherma, oro e argento per le squadre del fioretto

Leggi anche: Coppa del Mondo Scherma Paralimpica, Italia sul podio: trionfo di Mogos nel fioretto, Massa è secondo nella spada

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Coppa del Mondo, 5 medaglie azzurre.

scherma azzurra protagonista weekendCoppa del Mondo di spada: Italia maschile d’argento, sette podi azzurri - Splendida prestazione per Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli, spadisti azzurri negli Emirati Arabi. msn.com

Scherma: da domani gli azzurri in pedana a Fujairah, Tunisi, Hong Kong e Parigi - Allenamenti di rifinitura ultimati per 72 atleti azzurri pronti a salire in pedana in un altro super weekend di Coppa del Mondo Assoluti, che aprira ... sportmediaset.mediaset.it

scherma azzurra protagonista weekendScherma, Coppa del Mondo: due argenti nella spada chiudono un grande sabato per i colori azzurri - Alberta Santuccio e Matteo Galassi protagonisti a Fujairah, così come Francesca Palumbo a Hong Kong e il duo Bianchi/Lombardi a Parigi. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.