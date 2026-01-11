Scherma azzurra protagonista nel weekend | argento nella spada a squadre Torre nei top 8 e fioretto maschile 11°

Nel weekend, la scherma italiana ha ottenuto risultati significativi a livello internazionale. L'Italia ha conquistato l'argento nella spada a squadre, mentre Torre si è classificato tra i primi otto nella sciabola. Nel fioretto maschile, l'atleta si è attestato all’11ª posizione. Questi risultati, ottenuti tra Fujairah, Tunisi e Parigi, confermano la crescita e la competitività del movimento schermistico italiano a livello mondiale.

