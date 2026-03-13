Scende dal taxi con fare sospetto ed entra in un condominio I poliziotti lo controllano | aveva appena preso gli ori di un’anziana disabile

Un uomo è stato fermato dalla polizia dopo essere sceso da un taxi con atteggiamento sospetto e aver fatto ingresso in un condominio. I agenti lo hanno controllato e hanno scoperto che aveva appena preso degli oggetti d’oro appartenenti a un’anziana disabile. L’individuo è stato arrestato sul posto, in quanto ritenuto coinvolto in un tentativo di truffa.

Milano, 13 marzo 2026 – Il fiuto dei poliziotti ha permesso di arrestare un presunto truffatore colto praticamente sul fatto. Uno di quelli che si approfitta della buona fede degli anziani per ripulirli dei gioielli che raccontano una vita di affetti ed eventi. L’atteggiamento guardingo, il controllo e l’arresto. Ma questa volta il colpo, che sembrava fatto, è fallito all’ultimo. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato infatti un cittadino italiano di 52 anni, con precedenti, per truffa aggravata. Ieri pomeriggio, gli agenti dei Falchi della Sesta Sezione durante un servizio volto al contrasto dei reati predatori, hanno notato in via Neera, nel quartiere Stadera, un uomo che, sceso da un taxi, con un atteggiamento guardingo e nervoso, ha suonato al citofono di uno stabile per poi entrarci e uscire dopo circa dieci minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

