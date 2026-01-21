Anziana disabile si trova col conto vuoto e senza casa | con due firme la badante ha preso tutto

Un'anziana disabile si trova senza casa e con il conto vuoto, vittima di un furto da parte della sua badante. In poche firme, la donna ha sottratto beni e denaro, tra cui uno scooter, un'auto, appartamenti e oltre sessantamila euro. Questa vicenda evidenzia la delicatezza del rapporto di cura e l'importanza di tutelare le persone vulnerabili da possibili abusi.

Uno scooter, un'auto, appartamenti e oltre sessantamila euro. Questo tutto quello che una donna è riuscita a portare via all'anziana, con problemi fisici e psichici, di cui si prendeva cura. Adesso la badante è stata arrestata, della nonnina si occupa un tutore legale. La storia arriva da Palermo.🔗 Leggi su Today.it Anziana e badante minacciate con bastone e coltello, la Procura dispone l'allontanamento da casa per un 63enneA Filottrano, la Procura ha disposto l’allontanamento da casa di un uomo di 63 anni, accusato di aver minacciato con un coltello e un bastone un’anziana e la sua badante. Badante occupa la casa dopo la morte dell'anziana a cui prestava assistenzaUna donna, ex badante, si è stabilita nell'abitazione di un'anziana a Santa Maria Capua Vetere dopo il decesso della donna. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Incendio a Tuturano, crolla il solaio: morto anziano disabile; Anziana disabile si ferisce in casa: dieci ore d’attesa al Pronto soccorso; Mantova, maltratta l’anziana madre disabile e la minaccia con un coltello: arrestata una 65enne; Truffe agli anziani anche da migliaia di euro: in due finiscono a processo. Madre disabile maltrattata a Mantova, il cugino lancia l'allarme: arrestata la figlia trovata con un coltelloA Mantova una donna di 65 anni è stata arrestata per maltrattamenti alla madre disabile, minacciata con un coltello per motivi economici. virgilio.it Brindisi, crolla il solaio dopo incendio in casa: si cerca un anziano sotto le macerieA Tuturano, frazione di Brindisi, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo un incendio in un'abitazione in un'area rurale che ha provocato il crollo del solaio. Oltre a spegnere le fiamme, i vigili de ... msn.com Anziana disabile ferita in casa, lunga notte al San Giacomo di Castelfranco. - facebook.com facebook Solaio crollato dopo l'incendio nell'abitazione: anziano disabile sotto le macerie, la figlia salva x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.