Abbandonato davanti all’ospedale di Magenta aveva appena tentato un furto in villa ed è stato accoltellato dal proprietario

Un uomo abbandonato davanti all’ospedale di Magenta, trovato questa mattina con ferite da arma da taglio, ha portato alla luce un episodio legato a un tentato furto in una villa. Secondo le prime ricostruzioni, il proprietario dell’immobile avrebbe reagito violentemente, ferendo l’aggressore. La vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle indagini in corso, che mirano a chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il giallo dell'uomo ferito lasciato davanti all'ospedale di Magenta, scoperto questa mattina, ha trovato nel corso delle ore una drammatica spiegazione. Dietro quel corpo abbandonato all'ingresso del pronto soccorso del Fornaroli c'è un furto in abitazione finito nel sangue, avvenuto a Lonate Pozzolo, nel Varesotto.

Abbandonato davanti all’ospedale di Magenta, aveva appena tentato un furto in villa ed è stato accoltellato dal proprietario - Il giallo dell’uomo ferito lasciato davanti all’ospedale di Magenta, scoperto questa mattina, ha trovato nel corso delle ore una drammatica spiegazione. ilnotiziario.net

Milano, abbandonato davanti all'ospedale di Magenta con una ferita al torace, 30enne muore poco dopo: è giallo - E' stato abbandonato fuori dall'ospedale con una ferita al torace ed è morto poco dopo. msn.com

