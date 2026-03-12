Ieri sera, intorno alle 22, un uomo ha molestato diversi passeggeri e minacciato l’autista di un autobus della linea 20 in via Duilio Cambellotti, a Tor Bella Monaca. La polizia è intervenuta e ha arrestato il responsabile, che è stato portato via dalle forze dell’ordine. La scena si è svolta davanti agli occhi dei presenti, creando momenti di grande tensione.

Attimi di tensione si sono verificati ieri sera, intorno alle 22, su un autobus Atac della linea 20, situato in via Duilio Cambellotti, nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. Un uomo di 43 anni, di origini straniere e con precedenti penali, ha iniziato a molestare i passeggeri durante il percorso tra Policlinico Tor Vergata e Cambellotti, urlando ad alta voce e creando panico tra i presenti. Minacce e Aggressione all’Autista. Una volta giunti al capolinea, l’aggressore si è rifiutato di scendere dall’autobus e ha iniziato a minacciare l’autista, costringendolo a barricarsi nella cabina di guida per la propria sicurezza. Non soddisfatto di questo comportamento, l’uomo ha colpito ripetutamente il vetro protettivo con un ombrello e con i pugni, mostrando una crescente aggressività. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: molesta passeggeri e minaccia autista bus 20 a Tor Bella Monaca, arrestato

Articoli correlati

Leggi anche: Panico sul bus a Tor Bella Monaca: urla e minaccia contro i passeggeri, poi lancia bottiglia contro la vettura

Minaccia la compagna con un coltello davanti ai carabinieri, arrestato a Tor Bella MonacaRoma, 13 gennaio 2026 – I carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 37enne algerino gravemente indiziato del reato di...

Una raccolta di contenuti su Tor Bella Monaca

Temi più discussi: Tor Bella Monaca, molesta i passeggeri del bus, poi aggredisce il conducente: arrestato 43enne; Tor Bella Monaca, molesta i passeggeri del bus, poi aggredisce il conducente: arrestato 43enne; Roma, 43enne minaccia l'autista del bus e molesta i passeggeri, scende e tenta di lanciare sassi, bloccato dai Carabinieri; Roma - Tenta di borseggiare una giovane Agente della Polizia sul 64, ma viene inseguito e arrestato.

Roma: molesta passeggeri e minaccia autista bus 20 a Tor Bella Monaca, arrestatoAttimi di tensione si sono verificati ieri sera, intorno alle 22, su un autobus Atac della linea 20, situato in via Duilio Cambellotti, nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. Un uomo di 43 anni, di ... romadailynews.it

Roma, paura su un autobus a Tor Bella Monaca: minaccia l’autista e danneggia il mezzo, arrestato 43enneMomenti di tensione nella serata di ieri nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma, dove un uomo ha seminato il panico a bordo di un autobus del trasporto ... castellinotizie.it

Paura nel quartiere di Tor bella Monaca, dove un uomo ha scatenato il panico in un autobus pubblico - facebook.com facebook

Tor Bella Monaca, dentro il cohousing per anziani di Sant'Egidio: "Insieme combattiamo la solitudine" x.com