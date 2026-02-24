Mangia e va via senza pagare il conto da 70 euro | viene bannata dai ristoranti per un anno

Una donna di 40 anni ha lasciato un conto di 70 euro senza pagare e, di conseguenza, è stata vietata per un anno in tutti i ristoranti della provincia di Pavia. La causa è il suo comportamento scorretto, avvenuto il 18 dicembre in un locale di Vigevano, quando si è allontanata senza saldare il conto. Le autorità hanno adottato un provvedimento di interdizione, impedendole di entrare nei locali pubblici della zona per un anno.

Maria Antonietta e Colombre: “Stiamo insieme da 15 anni. Io ansiosa, lui zen. Siamo come Sandra e Raimondo” Ristoranti vietati per un anno in tutta la provincia di Pavia. È scattato un "Daspo Willy" per la donna di 40 anni, denunciata per insolvenza fraudolenta, che lo scorso 18 dicembre si era allontanata da un noto ristorante di Vigevano, in provincia di Pavia, dopo aver ordinato e consumato un pasto completo e senza pagare il conto di 70 euro. Nei giorni scorsi è stato emesso un ulteriore provvedimento nei suoi confronti. Gli agenti del commissariato di Vigevano le hanno notificato due misure di prevenzione: un avviso orale e la misura introdotta nel 2020 dopo l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, che "vieta l'accesso a bar, discoteche e locali pubblici a persone violente, pericolose o condannatedenunciate per rissa e spaccio negli ultimi tre anni". 🔗 Leggi su Today.it

