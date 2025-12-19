Dorella contro Iolanda la prima lite a MasterChef Italia | Mi infastidisce è logorroica e Barbieri è costretto a intervenire

All'inizio di MasterChef Italia, una tensione palpabile si accende tra Dorella e Iolanda, con quest'ultima accusata di essere troppo logorroica e fonte di fastidio. La discussione tra le due concorrenti accelera i battiti, spingendo Barbieri a intervenire per sedare gli animi e mantenere l’ordine in un clima già carico di emozioni e aspettative.

Dorella, la Iolanda diventa tua compagna nella Masterclass - facebook.com facebook

Dorella, ci dispiace! Iolanda entra in Masterclass #MasterChefIt x.com

