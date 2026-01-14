Kilian Jornet, noto alpinista e atleta di montagna, ha raccontato di un’esperienza inquietante sull’Everest, dove ha avvertito la presenza di un

Kilian Jornet ha sempre tenuto un diario personale su tutte le proprie avventure che è diventato materia di studio per comprendere i meccanismi che scattano a livello mentale in condizioni estreme di stress e fatica come durante le scalate estreme oltre gli 8.000 metri. E alcuni racconti superano la sfera del razionale: "Sapevo che avrei spinto il mio cervello oltre, ma non sapevo fino a dove". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Prende a martellate l’auto di un uomo pensando fosse quella dell’amante della moglie: “Scendi, lei dov’è?”

Leggi anche: Ex senatore D’Anna deride Valentina Pitzalis: “C’è a chi la moglie piace cotta”. Poi le scuse: “Ero ironico”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Kilian Jornet e l’oscura presenza del “terzo uomo” sull’Everest: “Mi seguiva, non sapevo chi fosse” - Kilian Jornet ha sempre tenuto un diario personale su tutte le proprie avventure che è diventato materia di studio per comprendere i meccanismi che scattano ... fanpage.it