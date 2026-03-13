Lunedì 16 marzo alle 21.00, il Cinema Farnese di Roma ospiterà una proiezione speciale del documentario

Lunedì 16 marzo alle ore 21.00, il Cinema Farnese di Roma ospiterà una proiezione speciale del documentario Scalfire la roccia, opera firmata da Sara Khaki e Mohammadreza Eyni. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Wanted e patrocinata da Amnesty International e ActionAid, vedrà la presenza della vicedirettrice Maddalena Oliva e dell’attivista Parisa Nazari per presentare l’opera candidata agli Oscar 2026. Questa serata si inserisce in un contesto più ampio di impegno civile, seguito negli ultimi mesi attraverso altre proiezioni dedicate al conflitto in corso a Gaza e alla situazione in Iran. Il film racconta la storia di Sara Shahverdi, prima consigliera comunale eletta in un villaggio iraniano conservatore, seguendo il suo percorso di sette anni di lotta contro le tradizioni patriarcali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scalfire la roccia: 7 anni di lotta contro il patriarcato

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scalfire la roccia 7 anni di lotta...

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Vero, attuale e necessario. “Scalfire la Roccia - Cutting Through Rocks", candidato agli Oscar 2026 come “Miglior Documentario”, al #cinema Con il patrocinio di @amnestyitalia e in collaborazione con @actionaiditalia Programmazione sempre aggiornat - facebook.com facebook

Da questa sera e fino al 11 marzo è in programmazione a #Perugia al Nuovo Cinema Méliès il film patrocinato da @amnestyitalia e candidato agli oscar come miglior documentario "Scalfire la roccia”, di Mohammadreza Eyni e Sara Khaki. x.com