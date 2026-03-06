Scalfire la roccia Lady Nazca e La Sposa! Così anche il cinema festeggia l’8 marzo

Il documentario “Scalfire la roccia” di Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, registi iraniani candidati all’Oscar, uscirà l’8 marzo. Il film, che ha già ottenuto riconoscimenti nei festival internazionali, tratta temi legati al Medio Oriente e si propone come una testimonianza forte. La pellicola è stata accolta con entusiasmo dal pubblico di tutto il mondo e viene presentata in un momento di grande attenzione sui conflitti in quella regione.

Il Medio Oriente è in fiamme e Scalfire la Roccia diventa un monito. Ha conquistato i festival e il pubblico di mezzo mondo il documentario diretto da Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, due registi iraniani candidati all’Oscar, in uscita l’8 marzo: è una potente testimonianza. Scalfire la roccia. Cutting Through Rocks ci porta in un villaggio nel nord-ovest dell’Iran profondamente conservatore. Ogni giorno bisogna scalfire la pietra di una mentalità retrograda, becera, maschilista che considera la donna una sua proprietà. Sara Shahverdi è la prima donna ad essere eletta consigliera, ex ostetrica, divorziata, abituata a girare in moto e in pantaloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

