Scalfire la roccia - Cutting through rocks | all’Arsenale il primo lungometraggio dei registi iraniani Mohammad Reza Eyni e Sara Khaki

Al Cineclub Arsenale di Pisa viene proiettato il primo lungometraggio dei registi iraniani Sara Khaki e Mohammad Reza Eyni, candidato all’Oscar come miglior documentario. Il film narra la storia di Sara ambientata in un villaggio del nord ovest dell’Iran, offrendo uno sguardo sulla sua esperienza in un contesto rurale e isolato. La pellicola rappresenta il debutto di entrambi i registi nel cinema di lunga durata.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Arriva al Cineclub Arsenale di Pisa il primo lungometraggio dei registi iraniani Sara Khaki e Mohammad Reza Eyni, candidato all’Oscar per la categoria Miglior documentario, che racconta la storia di Sara in uno sperduto villaggio del nord ovest iraniano. La proiezione è in programma dal 9 all’11 marzo.Sara vive insieme alla sua numerosa famiglia. Il padre è morto quando aveva sedici anni e da allora, unica tra le sorelle non sposata, persino divorziata, è diventata il punto di riferimento dei suoi cari. La sua è un'eccezione lampante: in ogni campo del fare gli uomini hanno libertà d'azione, mentre le donne sono oppresse. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

"Scalfire la roccia", il doc da Oscar su Sara Shahverdi, prima consigliera eletta in un villaggio iraniano. Dall'8 all'11 marzo al cinemaDal Sundance a Hollywood, passando per i cinema italiani: la storia straordinaria di Sara Shahverdi, prima consigliera eletta in una comunità dove...

AstraDoc, Cutting Through Rocks: anteprima nazionale del film candidato agli Oscar 2026Per AstraDoc, al Cinema Astra di Napoli “Cutting Through Rocks” sulla storia di Sara Shahverdi che sfida il patriarcato in Iran.

Aggiornamenti e notizie su Mohammad Reza Eyni

Temi più discussi: Scalfire la roccia. Cutting Through Rocks, di Sara Khaki e Mohammadreza Eyni; Scalfire la roccia (Cutting Through Rock) – Cinema Boldini in Sala Estense; Scalfire la roccia di Sara Khaki e Mohammadreza Eyni - Close-up; ‘Scalfire la roccia' di Sara Khaki e Mohammadreza Eyni, scalfire la roccia per aprire la via.

Scalfire la roccia. Cutting Through Rocks, di Sara Khaki e Mohammadreza EyniCon stile ambiguo, in cui non è marcato un discrimine netto tra il doc e la finzione, una storia forte, di coraggio e rivalsa nell’Iran più conservatore. sentieriselvaggi.it

le gesta di Sara ShahverdiIl docufilm Scalfire la roccia (Cutting Through Rocks) di Sara Khaki e Mohammadreza Eyni è la storia di Sara Shahverdi, unica donna eletta nel consiglio di un villaggio rurale iraniano. quadernidaltritempi.eu

Da questa sera e fino al 11 marzo è in programmazione a #Perugia al Nuovo Cinema Méliès il film patrocinato da @amnestyitalia e candidato agli oscar come miglior documentario "Scalfire la roccia”, di Mohammadreza Eyni e Sara Khaki. x.com

8 MARZO | Il cinema femminile in Iran, tra resistenza e libertà. Arriva in sala per l'8 marzo Scalfire la roccia di Mohammadreza Eyni e Sara Khaki (di Giorgio Gosetti). #ANSA - facebook.com facebook