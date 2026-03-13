Scacchi è il weekend del Campionato italiano a squadre | Forlì protagonista con cinque formazioni

Nel fine settimana si svolge a Forlì il Campionato italiano a squadre di scacchi, evento che coinvolge cinque diverse formazioni della città. La competizione segna l’atteso ritorno del grande gioco della strategia nel territorio romagnolo. L’appuntamento, che si terrà nelle prossime ore, porterà nella città numerosi appassionati e giocatori provenienti da tutta Italia.

L’Asd Circolo Scacchistico Forlivese si presenta ai nastri di partenza con un dispiegamento di forze notevole, schierando ben cinque squadre tra la Serie Emilia Romagna 1 e 2 Il grande gioco della strategia torna protagonista in Romagna. È tutto pronto per il fischio d’inizio del Campionato italiano a squadre 2026, che vedrà la città di Forlì al centro delle dinamiche scacchistiche regionali. L’Asd Circolo Scacchistico Forlivese si presenta ai nastri di partenza con un dispiegamento di forze notevole, schierando ben cinque squadre tra la Serie Emilia Romagna 1 e 2. Il cuore pulsante della manifestazione sarà la sala teatro Santa Rita in via Seganti 54, sede storica del circolo forlivese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

La Scherma Frosinone protagonista al campionato italiano a squadre under 14Una giornata da ricordare per la Scherma Frosinone, quella del Campionato Italiano a squadre Under 14 di Caorle.

Leggi anche: Top 11 Serie A: Inter protagonista con quattro nerazzurri in squadra più forte del campionato italiano

Una raccolta di contenuti su Scacchi è il weekend del Campionato...

Temi più discussi: Scacchi, Ciriè Azzurra torna in Serie C: weekend da protagonisti nel Campionato Italiano a Squadre; La capitale mondiale degli scacchi è in Italia, ed è tutta da vedere; Ripartenza a Triscina per la Coppa Italia di Zona Karting in Sicilia; Record per il Festival internazionale scacchi.

Scacchi, è il weekend del Campionato italiano a squadre: Forlì protagonista con cinque formazioniL’Asd Circolo Scacchistico Forlivese si presenta ai nastri di partenza con un dispiegamento di forze notevole, schierando ben cinque squadre tra la Serie Emilia Romagna 1 e 2 ... forlitoday.it

Scacchi, Ciriè Azzurra torna in Serie C: weekend da protagonisti nel Campionato Italiano a SquadreLa squadra ciriacese domina il super girone di Promozione del Campionato Italiano a Squadre alla Scacchistica Torinese ... giornalelavoce.it

# **La variante di Lüneburg di Paolo Maurensig** E' un libro intrigante, come lo sono certe partite a scacchi in cui pazienza e una buona occasione possono condurci a uno scacco matto. In questo testo, la partita che si gioca fra due ottimi giocatori non è solo - facebook.com facebook

#scacchi Sul @Corriere edizione di Torino oggi è comparso un articolo sul Campione italiano Under 10 Open Tommaso Loberti. Eccolo x.com