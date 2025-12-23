Top 11 Serie A | Inter protagonista con quattro nerazzurri in squadra più forte del campionato italiano

La Top 11 della Serie A mette in evidenza la squadra più preziosa del campionato italiano, con un valore complessivo di circa 675 milioni di euro. L’Inter si distingue, rappresentata da quattro nerazzurri nella formazione più forte del campionato, sottolineando la qualità e il valore della rosa. Questa selezione evidenzia le squadre e i giocatori più influenti nel contesto attuale della Serie A.

La Top 11 di Serie A più preziosa secondo Transfermarkt fotografa in modo chiaro il valore tecnico ed economico del campionato italiano. La formazione ideale, schierata con il modulo 3-4-1-2, raggiunge una valutazione complessiva di 675 milioni di euro e vede l' Inter come squadra più rappresentata, con quattro giocatori inseriti in ogni zona del campo. Tra i pali figura Mile Svilar, estremo difensore della Roma, valutato 35 milioni di euro, con una crescita di 10 milioni rispetto alle precedenti rilevazioni.

