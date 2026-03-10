Nel settore giovanile del Forlì Calcio, la squadra Primavera 4 ha conquistato una vittoria interna contro il Livorno, conclusa 2-1. I marcatori della partita sono stati Filippo Gheza ed Ettore Bagnolini, contribuendo alla classifica della squadra, che si trova attualmente nona con 18 punti. La partita si è svolta nel contesto delle competizioni ufficiali del campionato Primavera.

Ecco risultati, marcatori e classifiche delle squadre del settore giovanile del Forlì Calcio. La squadra Primavera 4, nona a quota 18, ha battuto per 2-1 il Livorno con le reti di Filippo Gheza ed Ettore Bagnolini. In classifica guida il Novara con 40 punti, seguita da Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio (35). Sabato prossimo, per la 20ª giornata, in programma la trasferta a San Marino. Sconfitta esterna per la squadra Under 17, ottava a quota 23, battuta per 4-2 dalla capolista Lanerossi Vicenza. Reti biancorosse di Andrea Mussoni e Ettore Brasini. Per la 25ª giornata, domenica match interno col Lumezzane. A riposo la squadra Under 16, a quota 12, in una classifica guidata dall’Ascoli con 33 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. Gheza e Bagnolini: sboccia la Primavera

