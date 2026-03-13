Il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso di non partecipare al XXV Congresso di Magistratura Democratica e ha spiegato che il suo ritiro deriva dalla volontà di mantenere un confronto sobrio e privo di provocazioni. Ha precisato che non intende associare la sua scelta a motivazioni politiche e ha sottolineato l'importanza di un dialogo rispettoso tra le parti.

MonsignorFrancesco Savino,vicepresidente dellaConferenza Episcopale Italiana, ha annunciato che non prenderà parte alXXV Congresso di Magistratura Democratica, in programma da oggi a Roma. La decisione è stata comunicata con una nota in cui il presule ha voluto chiarire le ragioni della scelta, ribadendo ilvalore della Costituzione come fondamento della convivenza civile. Savino ha tenuto infatti a spiegare come “la Costituzione è l’infrastruttura istituzionale della coesione sociale: non un marcatore di parte, mauna casa comune che precede le maggioranze e non umilia le minoranze.È una “legge superiore” perché ricorda a tutti che esistono limiti invalicabili: ladignità della persona, i diritti inviolabili, le garanzie». 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Savino (Cei) rinuncia al congresso di Magistratura Democratica: ‘Confronto torni sobrio’

