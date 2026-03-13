Sassuolo-Bologna domenica 15 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gol da entrambe le parti al Mapei

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca il match tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote scommesse, con i pronostici che prevedono un gol da entrambe le parti. La partita rientra nel calendario del prossimo turno di Serie A e rappresenta il derby emiliano tra le due squadre.

Nel programma del prossimo turno di serie A va in scena anche il derby emiliano fra Sassuolo e Bologna che si disputa domenica al Mapei Stadium. Partiamo dal Sassuolo che ha appena interrotto la serie di tre vittorie di fila cadendo sul campo della Lazio per 2-1, beffato in pieno recupero. I neroverdi rimangono comunque. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sassuolo-Bologna (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gol da entrambe le parti al Mapei Articoli correlati Parma-Verona (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Non segnano da entrambe le partiParma e Verona si trovano in una situazione differente in questa Serie A e si affrontano al Tardini per il 25esimo turno di campionato. Sassuolo-Bologna (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiNel programma del prossimo turno di serie A va in scena anche il derby emiliano fra Sassuolo e Bologna che si disputa domenica al Mapei Stadium. Contenuti utili per approfondire Sassuolo Bologna domenica 15 marzo 2026... Temi più discussi: SASSUOLO-BOLOGNA: prelazione a prezzi ridotti per gli abbonati, vendita libera dal 10/3; Sassuolo-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Sassuolo-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A: Sassuolo-Bologna in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni. Diretta Sassuolo Bologna | Streaming video tv: scontro diretto nel derby emiliano! (Serie A, 15 marzo 2026)Diretta Sassuolo Bologna, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Mapei Stadium per il ventinovesimo turno della Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Sassuolo-Bologna: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheSassuolo-Bologna di Serie A 2025-26, 29a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità. sport.virgilio.it 29ª di Serie A che prosegue con le gare della domenica: Verona-Genoa, Sassuolo-Bologna, Pisa-Cagliari ma soprattutto Como-Roma e Lazio-Milan a chiudere! facebook Sassuolo-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com