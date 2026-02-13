Il Parma e il Verona scendono in campo domenica alle 15 al Tardini, in un match che si preannuncia combattuto. Entrambe le squadre non segnano da diverse partite, una situazione che preoccupa i tifosi di entrambe le squadre. I giocatori si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di sbloccare il risultato e migliorare la propria classifica.

Parma e Verona si trovano in una situazione differente in questa Serie A e si affrontano al Tardini per il 25esimo turno di campionato. I ducali sono saliti a quota 26 punti grazie al successo in extremis nel derby con il Bologna, mettendosi al sicuro dalle zone basse della classifica, almeno per il momento. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Parma-Verona (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Non segnano da entrambe le parti

Il match tra Parma e Verona domenica 15 febbraio alle 15:00 nasce dalla voglia di entrambe di ottenere punti importanti in classifica.

Il match tra Maiorca e Real Betis, in programma domenica 15 febbraio alle 21:00, nasce dall’esigenza di entrambe di ottenere punti importanti in campionato.

