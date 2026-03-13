Sassuolo-Bologna domenica 15 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium. Le formazioni sono state annunciate e sono state pubblicate le quote e i pronostici per questa partita di serie A. La sfida rappresenta uno degli appuntamenti principali del prossimo turno del campionato italiano.

Nel programma del prossimo turno di serie A va in scena anche il derby emiliano fra Sassuolo e Bologna che si disputa domenica al Mapei Stadium. Partiamo dal Sassuolo che ha appena interrotto la serie di tre vittorie di fila cadendo sul campo della Lazio per 2-1, beffato in pieno recupero. I neroverdi rimangono comunque. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sassuolo-Bologna (domenica 15 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Sassuolo-Atalanta (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta, al settimo cielo dopo l’approdo agli ottavi di finale di Champions League, fa visita al Sassuolo al Mapei Stadium domenica per la 27esima... Altri aggiornamenti su Sassuolo Bologna domenica 15 marzo 2026... Temi più discussi: SASSUOLO-BOLOGNA: prelazione a prezzi ridotti per gli abbonati, vendita libera dal 10/3; Sassuolo-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Sassuolo-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Pinamonti, Orsolini, Rowe e Castro; Serie A: Sassuolo-Bologna in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni. Probabili formazioni Sassuolo-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Pinamonti, Orsolini, Rowe e CastroLe scelte di formazione di Grosso e Italiano per il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, valido per il 29° turno di Serie A. goal.com Serie A: Sassuolo-Bologna in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazionit??R?u0001#?n????u0013???+x?fu001du001bw?X (?u001f?????j??^?Z?u001d?B?p?1?6????j??M!??bÓ?e??Z\??n?????? (?u0014y [?o?8????z?H±u?m?x?? ?u0016?#?u000b?u0015Z?? [???????D9r??Dv?P?u0013?|?u0018 [??u0003?? ... ansa.it #SassuoloBFC #SassuoloBologna #Sassuolo #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Casteldebole #allenamento #calcio #SerieAEnilive x.com SassuoloBFC, arbitra Bonacina Sono stati designati gli arbitri per la 29a giornata di Serie A. Sassuolo-Bologna, in programma domenica, sarà affidata alla direzione di Bonacina di Bergamo assistito da Dei Giudici e Fontemurato, con quarto uomo Marinelli e a - facebook.com facebook