Sassaiola contro autobus di linea | a rischio incolumità di autisti e passeggeri

A Brindisi, nel rione Sant’Elia, alcune persone hanno lanciato pietre contro due autobus di linea, danneggiandoli seriamente. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio e ha provocato paura tra chi era a bordo. Nessuno dei passeggeri o degli autisti si è fatto male, ma l’episodio ha portato preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.

Il primo episodio si è verificato in via Caduti di via Fani. Il secondo in via Mantegna BRINDISI – Due autobus delle linee urbane danneggiati dal lancio di pietre nel rione Sant’Elia. A rischio l’incolumità di autisti e passeggeri. Ancora una volta gli autobus del trasporto urbano nella città di Brindisi sono stati presi di mira da bande di teppisti. Il primo episodio si è verificato in via Caduti di via Fani. L’autobus della linea 51 è stato colpito dal lancio di pietre che hanno mandato in frantumi un vetro di grandi dimensioni di una delle fiancate laterali. Il secondo episodio è accaduto in via Mantegna dove una trentina di ragazzi hanno bloccato il mezzo della Stp e poi hanno preteso di salire a bordo con pietre e altri oggetti contundenti.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Due autisti di Trentino Trasporti sono stati aggrediti sull'autobus, con uno che ha riportato ferite e è stato trasportato in pronto soccorso.

