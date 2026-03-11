Sassaiola contro autobus a Lido Azzurro danneggiato un mezzo di Kyma Mobilità

A Taranto, un autobus di Kyma Mobilità è stato danneggiato da una sassaiola al Lido Azzurro. L’incidente si è verificato questa mattina, causando danni al veicolo e interrompendo temporaneamente il servizio di trasporto pubblico nella zona. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Tarantini Time Quotidiano Un nuovo episodio di violenza ha colpito il trasporto pubblico locale a Taranto. Nella serata di ieri un autobus di Kyma Mobilità è stato preso di mira con un lancio di sassi nel quartiere Lido Azzurro, provocando la rottura di diversi cristalli del mezzo. I danni hanno interessato in particolare i vetri della zona del posto guida. Solo per una fortunata coincidenza il conducente è rimasto illeso, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. Kyma Mobilità ha condannato con fermezza l'accaduto, definendolo un gesto grave che mette a rischio la sicurezza di lavoratori e utenti del servizio pubblico. "La sicurezza non è negoziabile".