Sarto per signora | Pisu e Salerno al Casinò di Sanremo

Al Casinò di Sanremo, Pisu e Salerno saranno protagonisti di uno spettacolo nell’ambito della stagione teatrale 2025-2026. La serata si svolgerà nel teatro del Casinò della città ligure, che riapre le sue porte dopo un periodo di chiusura, per ospitare l’evento previsto per questa stagione. La rappresentazione coinvolgerà il pubblico presente e si inserisce nel programma culturale locale.

La scena culturale della Liguria si prepara ad accogliere un appuntamento atteso nel cuore di Sanremo, dove il Teatro del Casinò riapre le sue porte per la stagione 2025-2026 con una proposta che unisce tradizione e modernità. Domenica 15 marzo alle ore 21, i palchi ospiteranno Max Pisu e Chiara Salerno nell’allestimento de Sarto per signora, un testo classico rivisitato che promette di offrire al pubblico non solo svago ma anche spunti di riflessione profonda. L’evento si inserisce in un contesto più ampio di rinascita dell’offerta teatrale locale, mirata a mantenere vivo il rapporto diretto tra artisti e comunità. La scelta di riproporre pagine storiche del teatro italiano dimostra come la cultura rimanga un pilastro fondamentale per l’identità liguri, capace di adattarsi ai tempi senza perdere la sua essenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarto per signora: Pisu e Salerno al Casinò di Sanremo Articoli correlati Sanremo: Dopo Festival al Casinò, ironia e retroscena a 5 minutiSanremo si anima con il Dopo Festival: la kermesse si sposta al Casinò Sanremo, 25 febbraio 2026 — Dopo la chiusura della serata al Teatro Ariston,... Sanremo 2026: sarto pennese alla corte di Carlo ContiIl talentuoso sarto pennese Manuele Di Blasio ha cucito gli abiti su misura di Carlo Conti, che il presentatore sta indossando in questi giorni da... Tutti gli aggiornamenti su Sarto per signora Pisu e Salerno al... Temi più discussi: Sarto per signora interpretato da Max Pisu e Chiara Salerno approda al Teatro del Casinò di Sanremo; Una domenica a teatro a Sanremo tra il casinò e l’oratorio di S.Brigida; Al Casinò di Sanremo prosegue la stagione teatrale: domenica 15 marzo lo spettacolo Sarto per signora; Artisti a Confronto torna alla Gallery Malocello di Varazze. Al Casinò di Sanremo prosegue la stagione teatrale: domenica 15 marzo lo spettacolo Sarto per signoraProsegue la stagione teatrale del Casinò di Sanremo, che anche quest’anno propone un cartellone ricco di volti noti dello spettacolo. Dopo la presenza di artisti come Ezio Greggio, Stefano Fresi, Cesa ... rivieratime.news Casinò Sanremo: la stagione teatrale riparte con la pièce ‘Sarto per signora’La stagione teatrale del Casinò Sanremo riparte con ‘Sarto per signora’ divertente pièce con protagonisti Max Pisu e Chiara Salerno. gioconews.it I Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. . - facebook.com facebook