Sanremo | Dopo Festival al Casinò ironia e retroscena a 5 minuti

Sanremo si anima con il Dopo Festival: la kermesse si sposta al Casinò Sanremo, 25 febbraio 2026 — Dopo la chiusura della serata al Teatro Ariston, il cuore della città si è spostato al Teatro del Casinò per il debutto del Dopo Festival. Con Nicola Savino alla conduzione, insieme ad Aurora Leone e Federico Basso, l'evento ha offerto un commento a caldo sulla kermesse, tra ironia, analisi e retroscena. Accompagnati dal maestro Enrico Cremonesi, i conduttori hanno alternato sul palco protagonisti del Festival, ospiti speciali e volti noti, in un mix di spettacolo e approfondimento. Il Dopo Festival si conferma come un appuntamento capace di raccogliere l'eco della serata e restituirla al pubblico in una formula dinamica, tra highlights, curiosità e prime impressioni sulle esibizioni in gara. Un'iniziativa che riporta il commento a caldo nel cuore della città, offrendo un approfondimento leggero ma puntuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sarà Sanremo: al Teatro del Casinò di Sanremo, domenica 14 dicembre, la nuova sfida dei sei finalisti di Sanremo Giovani per un posto all'AristonDomenica 14 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo si svolgerà la sfida finale di Sanremo Giovani, con sei finalisti pronti a conquistare un posto all'Ariston.

“Carlo Conti aveva scelto una canzone suggerendo cambiamenti ma…”: Jalisse bocciati per la 29esima volta al Festival di Sanremo svelano un retroscena:Carlo Conti aveva scelto una canzone che suggeriva cambiamenti, ma la Commissione musicale del Festival di Sanremo 2026 ha bocciato anche Jalisse per la 29esima volta.

Temi più discussi: Chi è Nicola Savino, conduttore del DopoFestival di Sanremo 2026; DopoFestival, le ore piccole a Sanremo con Nicola Savino, Aurora Leone e Federico Basso; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini; Sanremo 2026 al via. La prima classifica provvisoria: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini.

Dopo Festival, debutto al Teatro del Casinò di SanremoSanremo. È partita dal Teatro del Casinò la prima puntata del Dopo Festival, andata in scena ieri sera al termine della kermesse dell’Ariston, con Nicola Savino alla conduzione insieme ad Aurora ... riviera24.it

Sanremo 2026, la prima serataNicola Savino padrone di casa al DopoFestival. Carlo Conti aveva già annunciato da tempo il ritorno del programma, molto amato dagli spettatori che fanno le ore piccole per scoprire tutti i segreti ... repubblica.it

SPAGHETTI DOPO FESTIVAL Un primo piatto veloce e saporito con pochi e semplici ingredienti. Pronto tin 10 minuti - facebook.com facebook

MilanoSanremo torna dopo più di un anno. L’edizione del Festival guidata per la quinta e ultima volta da Carlo Conti ha presso il via martedì 24 febbraio #Milano #Sanremo x.com