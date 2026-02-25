Sanremo 2026 | sarto pennese alla corte di Carlo Conti

Il talentuoso sarto pennese Manuele Di Blasio ha cucito gli abiti su misura di Carlo Conti, che il presentatore sta indossando in questi giorni da protagonista al festival di Sanremo 2026 Il talentuoso sarto pennese Manuele Di Blasio ha cucito gli abiti su misura di Carlo Conti, che il presentatore sta indossando in questi giorni da protagonista al festival di Sanremo 2026. Lo fa sapere, con tanto di foto a corredo, il sindaco di Penne Gilberto Petrucci, annunciando tutto l’orgoglio nei confronti di Di Blasio, pennese che si è formato anche da Brioni. Petrucci, forte della grande tradizione sartoriale pennese e del talento di Di Blasio, ha colto l’occasione per mettere in risalto il ruolo di Penne nel settore moda: “Il know-how dei nostri sarti è sempre più apprezzato dalle grandi sartorie italiane, a conferma della qualità, della passione e della tradizione che il nostro territorio è capace di esprimere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

