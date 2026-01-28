La città piange Giada morta a soli 16 anni dopo la malattia | Hai combattuto come una leonessa

Un dolore improvviso scuote Ravenna. Giada, una ragazza di appena 16 anni, è morta dopo una breve malattia. La città si stringe intorno alla famiglia, ricordando la sua forza e il sorriso che ha mantenuto fino all’ultimo momento. La notizia ha sconvolto tutti, lasciando un vuoto enorme tra chi la conosceva.

I funerali saranno celebrati giovedì mattina nella Basilica di Santa Maria in Porto. Tanti i messaggi di cordoglio per Giada Un lutto improvviso e doloroso ha colpito Ravenna in questi giorni. Giada è morta a soli 16 anni (compiuti lo scorso luglio) a causa di una malattia che l'ha portata via in pochissimo tempo. Guardando le foto che la ritraggono sui vari social e postate in questi giorni da parenti e amici, si vede una giovane piena di vita, allegra, nonostante i giorni bui che ha dovuto vivere negli ultimi mesi. Accanto alle immagini, sono diversi i messaggi di cordoglio e di tristezza per una perdita avvenuta troppo presto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

