Rocco Commisso è morto a 76 anni dopo una lunga malattia | la Fiorentina piange il suo presidente

Da fanpage.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina ha comunicato la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club dal 2019, avvenuta a 76 anni dopo una lunga malattia. Commisso è stato una figura importante per la società, contribuendo al suo sviluppo e alla passione dei tifosi. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo del calcio e per la comunità viola.

La Fiorentina ha annunciato con un triste comunicato la morte del presidente Rocco Commisso, che rilevò il club nel 2019. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente

Leggi anche: Addio a Rocco B. Commisso: la Fiorentina perde il suo presidente

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

rocco commisso 232 mortoRocco Commisso &#232; morto dopo lunga malattia - "Il suo amore per la Fiorentina è stata la cosa più bella che si è regalato" ... msn.com

rocco commisso 232 mortoÈ morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina - Ecco il testo: «La Fiorentina comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. corriere.it

rocco commisso 232 mortoRocco Commisso &#232; morto a 76 anni dopo una lunga malattia: la Fiorentina piange il suo presidente - La Fiorentina ha annunciato con un triste comunicato la morte del presidente Rocco Commisso. fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.