Sardegna | costi logistici +40% rischio collasso

Le associazioni imprenditoriali in Sardegna hanno diffuso un allarme riguardo ai costi logistici dell’isola, che potrebbero aumentare del 40% a partire dal 2026. Secondo le stesse, questa crescita dei costi rischia di mettere in crisi il settore delle merci trasportate. La questione riguarda i costi di trasporto e la possibilità di un collasso del sistema logistico dell’isola.

Un allarme rosso è stato lanciato dalle associazioni imprenditoriali riguardo alla logistica dell’isola, dove i costi di trasporto delle merci rischiano di schizzare verso l’alto del 40% a partire dal 2026. La Confederazione delle Piccole e Medie Industrie (Confapi) segnala che la Sardegna affronta una strozzatura economica permanente che minaccia direttamente la competitività delle imprese locali e la stabilità occupazionale. L’emergenza non riguarda solo il presente immediato, ma proietta scenari futuri in cui il sistema europeo delle emissioni potrebbe rendere insostenibile il flusso commerciale tra la terraferma e l’arcipelago. I vertici... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna: costi logistici +40%, rischio collasso Articoli correlati Sardegna, pronto soccorso a rischio collasso: medici in affittoIn Sardegna si sta consumando una crisi sanitaria senza precedenti, che potrebbe portare al collasso dei pronto soccorso di Ghilarza, Bosa e Oristano... Sardegna, inflazione in lieve calo ma famiglie a rischio: precarietà lavoro e costi elevati pesano sui bilanci.Nonostante un generale rallentamento dell'inflazione, la Sardegna si trova ad affrontare una crescente fragilità economica delle famiglie. Altri aggiornamenti su Sardegna costi logistici 40 rischio... Argomenti discussi: Trasporto merci, Confapi: Sardegna al collasso, +40% di costi. Trasporto merci, Confapi: Sardegna al collasso, +40% di costiLa confederazione delle Pmi lancia l’allarme su trasporti e costi logistici: chiesto lo status europeo speciale e lo stop ai rincari dell'Ets ... cagliaripad.it Con caro gasolio verso stop camion, 'a rischio trasporto merci Sardegna'Con il costo del carburante oltre i 2 euro, i costi di esercizio di un automezzo superano di gran lunga i ricavi con la conseguenza che gli autisti saranno, purtroppo, costretti a spegnere i motori p ... ansa.it