Voragine lungo la provinciale altri guai da sistemare alla rete idrica | lavori fino a metà febbraio

L’amministrazione comunale di Verucchio informa i cittadini che i lavori di ripristino lungo la provinciale via Ponte a Ponte Verucchio proseguiranno fino a metà febbraio, a seguito di una voragine e altri interventi sulla rete idrica. Sono in corso le operazioni necessarie per riparare i danni e garantire il ripristino della normale viabilità e dei servizi idrici.

L'amministrazione comunale di Verucchio, sentiti i soggetti interessati, informa la cittadinanza sullo stato dei lavori di ripristino di via Ponte a Ponte Verucchio. La strada appartiene alla provincia di Rimini e dal 7 novembre 2025, dopo un dissesto idrogeologico, è chiusa alla circolazione per.

