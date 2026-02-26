Al Festival di Sanremo 2026, si conclude la fase dedicata alle nuove proposte con la vittoria di Niccolò Filippucci. Nel frattempo, si prepara la terza serata dedicata ai grandi artisti, con esibizioni di Eros Ramazzotti e Alicia Keys. I riflettori sono puntati sulle performance degli 15 big in gara, mentre si avvicina la decisione finale.

Al via al teatro Ariston la terza serata del Festival. Altri 15 cantanti in gara, c'è la finale dei Giovani. Eros Ramazzotti duetta con Alicia Keys Al Festival di Sanremo è già ora della terza serata. Si sceglie il vincitore di Giovani, sul palco si esibiscono altri 15 big. Con Carlo Conti e Laura Pausini c'è Ubaldo Pantani, superospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys Il Premio della Critica Mia Martini per la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 è Angelica Bove con il brano Mattone. Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. Sono contentissimo, non so cosa dire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sanremo 2026, Niccolò Filippucci vince per le nuove proposte. Ora gli altri 15 big, sul palco Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Leggi anche: Sanremo 2026, al via la finale dei Giovani, poi altri 15 big. Sul palco Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Sanremo 2026, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti si esibiranno insieme sul palco dell'AristonLa superstar americana sarà protagonista giovedì 26 febbraio accanto a Eros Ramazzotti.

Nicolò Filippucci - Laguna (Nuove Proposte Sanremo 2026)

Temi più discussi: Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con Laguna: testo e significato della canzone; Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con 'Laguna': chi è l'artista delle Nuove Proposte; Nicolò Filippucci nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano Laguna; Nicolò Filippucci, il debutto a Sanremo a 19 anni. La mamma mi ha detto di….

Nuove Proposte Sanremo 2026: Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale, chi sono e quando si sfidanoNicolò Filippucci con Laguna e Angelica Bove con Mattone sono i finalisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026. Chi sono, da dove vengono e quando si sfidano ... lifestyleblog.it

Sanremo 2026, terza serata: scaletta dei cantanti, ospiti, programma e coppie (non duetti) di staseraNon duetti, ma coppie. Stasera all'Ariston, nella terza serata di Sanremo 2026, vedremo vere super star. E riascolteremo gli ultimi 15 BIG. style.corriere.it

Sanremo 2026, Niccolò Filippucci su RTL 102,5 racconta l'attesa per la finale della categorie Nuove Proposte #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com

Sanremo 2026, Niccolò Filippucci su RTL 102,5 racconta l'attesa per la finale della categorie Nuove Proposte #Sanremo2026 #RadioShow Radio Zeta Sanremo Città della Musica facebook