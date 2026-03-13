Sara Errani e Jasmine Paolini sono state eliminate in semifinale nel torneo di doppio a Indian Wells, dove sono state battute dalla coppia composta da Siniakoova e Townsend. Le due italiane, dopo aver superato diverse avversarie, si sono fermate a un passo dalla finale. La partita si è conclusa con la vittoria delle avversarie, che hanno conquistato così l'accesso alla fase successiva.

Sara Errani e Jasmine Paolini si fermano in semi finale al WTA 1000 di Indian Wells per quel che concerne il doppio. A batterle in due set, per 6-2 6-2, l’accoppiata ceco-americana formata da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che è e resta l’ulteriore dimostrazione di come Siniakova, riuscendo a giocare praticamente con chiunque, porti sempre l’altra persona a elevare il proprio discorso in doppio. All’ultimo atto anche il sempre più interessante duo kazako-serbo composto da Anna Danilina e Aleksandra Krunic. I primi due turni di battuta vanno avanti a zero, ma già nel terzo nascono problemi per le due azzurre, che perdono i loro servizi in sostanziale sequenza, l’uno a 30 e l’altro al deciding point. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Errani e Jasmine Paolini fuori in semifinale a Indian Wells, passano Siniakoova/Townsend

