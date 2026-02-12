Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la semifinale al WTA 1000 di Doha. Le due italiane hanno battuto le coppie Bucsa e Melichar-Martinez, portando avanti il loro cammino nel torneo. Ora sperano di arrivare in finale e difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale al WTA 1000 di Doha, proseguendo così nel tentativo di difesa del titolo conquistato un anno fa. Sconfitte in un match rapido, ma dalle particolare venature, il duo ispano-americano composto da Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez per 6-2 1-6 10-3: l’attesa è per il potenziale confronto con una coppia tra HsiehOstapenko e MihalikovaNicholls. Nel primo caso si tratterebbe di una chiara sfumatura di classico. Primo set che comincia senza grandi scossoni, ma è il quarto gioco quello che mette le due azzurre in posizione di vantaggio: break a 15, e in maniera incontrovertibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Errani e Jasmine Paolini in semifinale a Doha: battute Bucsa/Melichar-Martinez

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno iniziato bene il torneo di Doha, vincendo senza difficoltà contro la coppia Eikeri e Jiang.

Oggi a Doha si gioca il primo match di doppio del Master 1000.

