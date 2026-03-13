Petrolio a 100$ | Usa sospendono sanzioni alla Russia

Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere le sanzioni sul petrolio russo, rendendo temporaneamente possibile l’importazione di greggio dalla Russia fino all’11 aprile. La misura, annunciata nelle ultime ore, rappresenta un cambiamento rispetto alle restrizioni commerciali precedenti e apre nuovi scenari nel mercato energetico internazionale. La decisione ha già suscitato reazioni da parte di vari attori nel settore.

La decisione degli Stati Uniti di sospendere le restrizioni commerciali sul petrolio russo, valida fino all'11 aprile, segna una svolta imprevista nel energetico globale. Questa mossa temporanea nasce dalla necessità di stabilizzare i mercati dopo che il prezzo del greggio ha superato la soglia dei cento dollari al barile a causa della crisi allo Stretto di Hormuz. L'intervento del Dipartimento del Tesoro statunitense mira a contenere l'inflazione nei paesi importatori, evitando che le tensioni in Iran e le limitazioni al passaggio navale innescino una spirale inflazionistica incontrollata per le economie europee. Il segretario Scott Bessent...