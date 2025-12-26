Natale il cardinale Zuppi scherza con polizia e carabinieri Non è un ordine di servizio auguri

Un momento di semplicità e vicinanza nella notte di Natale, quello vissuto dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, che ha voluto rivolgere un messaggio di auguri agli agenti delle volanti della polizia ed ai carabinieri impegnati nel servizio notturno. Gli auguri tra ironia e riconoscenza: “A Natale la lontananza pesa di più”. “Innanzitutto auguri, auguri a tutti quanti. Questo non è un ordine di servizio ”, ha detto Zuppi con una battuta, rivolgendosi ai poliziotti. Un tono scherzoso, ma accompagnato da parole sentite, pensate per chi trascorre il Natale lontano da casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

