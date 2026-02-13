Barilla ed efficienza energetica | investimenti per 168 milioni entro il 2030

Barilla investirà 168 milioni di euro entro il 2030 per migliorare l’efficienza energetica dei propri stabilimenti, un passo deciso per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare i consumi. In occasione della XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, l’azienda annuncia il rinnovo della partecipazione a “M’Illumino di Meno”, l’iniziativa contro lo spreco di energia che coinvolge aziende e cittadini. Tra i progetti, ci sono interventi mirati a modernizzare impianti e introdurre tecnologie più sostenibili, anche in vista di una produzione più responsabile.

In occasione della XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, Barilla rinnova la propria adesione a “M’Illumino di Meno”, l’iniziativa simbolo dell’impegno condiviso per un uso più consapevole dell’energia. Anche quest’anno, il Gruppo spegnerà le luci della sede di Pedrignano (PR), a testimonianza di un’attenzione concreta verso l’efficienza energetica e la riduzione dell’impatto ambientale. Un gesto simbolico che riflette un impegno strutturale e di lungo periodo. Per Barilla, infatti, la sostenibilità energetica rappresenta una leva strategica del proprio modello industriale.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su barilla efficienza Fermignano: Nuovo asilo nido da 2,2 milioni di euro, modello di efficienza energetica e sostenibilità grazie a PNRR. Fermignano apre un nuovo asilo nido da 2,2 milioni di euro. Ieg pianifica crescita con obiettivi di ricavi fino a 365 milioni entro il 2030 Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il nuovo piano strategico fino al 2030. Ultime notizie su barilla efficienza Argomenti discussi: Spreco alimentare, parte il Grand Tour di Fondazione Barilla. Barilla, 168 milioni di euro entro il 2030 per efficienza e rinnovabili (2)Barilla considera dunque l'uso sostenibile delle risorse energetiche una priorità strategica, si legge in una nota del Gruppo, e promuove una cultura diffusa dell'efficienza energetica integrata ... ansa.it Barilla investe 34 milioni per la sostenibilità, 10 vanno in Emilia-Romagna: ecco doveBologna, 27 ottobre 2025 — Un piano di investimenti da oltre 34 milioni di euro, di cui 10 milioni in Emilia-Romagna, per ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni di anidride carbonica e ... ilrestodelcarlino.it Barilla ri-affida dopo 15 anni la comunicazione del suo storico brand all’agenzia torinese. Nuova campagna al via in primavera e piano integrato nei mesi successivi - facebook.com facebook