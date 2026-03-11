Fondazione Santa Lucia sarà pubblica l’ottimismo di Rocca e quanto manca

La Fondazione Santa Lucia diventerà un ente pubblico, confermando l’intenzione di passare sotto controllo statale. Recentemente, sono stati annunciati alcuni progressi e segnali di apertura, mentre si avvicina la data prevista per l’uscita dall’amministrazione straordinaria, prevista per l’autunno 2024. La situazione sembra muoversi verso una fase di definizione, con le parti coinvolte che fanno il punto sulla strada da percorrere.

Qualche giorno fa erano arrivati i primi spiragli di speranza per la struttura in amministrazione straordinaria dall'autunno 2024. Oggi a dirsi ottimista è il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Buone notizie per il Santa Lucia. L'offerta della Fondazione Life — composta da Regione, Inail ed Enea Tech Biomedical — è stata l'unica presentata ai commissari del Governo per l'acquisizione della Fondazione. Si apre ora l'ultima fase del percorso, che dovrebbe concludersi entro il mese di giugno ", ha detto sui social Rocca. Un'eccellenza della riabilitazione. "Immaginate di dover reimparare a muovervi, a camminare, addirittura a parlare.