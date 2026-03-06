Fondazione Santa Lucia svolta vicina | c' è un' offerta per salvare l’eccellenza di via Ardeatina e 800 posti di lavoro

Una proposta per salvare la Fondazione Santa Lucia di Roma, nota per la riabilitazione e la ricerca sulle patologie neuromotorie, potrebbe evitare il fallimento. La struttura, che conta circa 800 posti di lavoro, si trova in una fase critica con debiti stimati a 150 milioni di euro. La decisione definitiva sulla proposta è attesa a breve, mentre l’istituto si trova a un passo dal rischio di chiusura.

A presentarla un raggruppamento formato da Regione Lazio, Inail ed Enea Tech Biomedical. I sindacati: "Tappa cruciale per le sorti di 800 lavoratori" Si apre uno spiraglio per il futuro della Fondazione Santa Lucia di Roma, punto di riferimento della riabilitazione e della ricerca sulle patologie neuromotorie, sull’orlo del fallimento con 150 milioni di euro di debiti. Secondo quanto si apprende, un consorzio formato da Regione Lazio, Inail e Enea Tech Biomedical ha presentato un’offerta per l'acquisto della struttura, in amministrazione straordinaria dal settembre 2024. Un passaggio che può essere fondamentale per salvare la struttura, che nell’ultimo decennio ha accumulato un debito pesantissimo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Fondazione Santa Lucia parla di crediti verso la Regione. Ma l’Ente smentisce: Bugie, piuttosto ha un debito 12 mln di euroUna nota della Regione Lazio punta il dito contro il neo dg Edoardo Alesse: Le sue dichiarazioni non corrispondono al vero. E precisa: La Regione non intende affatto dequalificare un ente come la ... quotidianosanita.it