Capodanno a Milano potenziato il sistema d' emergenza di Areu 118 | La notte più complessa dell' anno

Da milanotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il Capodanno 2026, il sistema di emergenza sanitaria di Areu a Milano si prepara a gestire al meglio la notte più lunga e complessa dell’anno, rafforzando le proprie strutture per garantire un intervento tempestivo ed efficace in caso di necessità. Una strategia di prevenzione e prontezza fondamentale per affrontare con maggiore sicurezza questa ricorrenza.

Una notte diversa, la più lunga dell'anno e la più impegnativa. Per questo, in vista del Capodanno 2026, il sistema dell’emergenza sanitaria lombardo è pronto a correre ai ripari, rinforzandosi. In vista dell’atteso aumento delle richieste di soccorso, Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

capodanno a milano potenziato il sistema d emergenza di areu 118 la notte pi249 complessa dell anno

© Milanotoday.it - Capodanno a Milano, potenziato il sistema d'emergenza di Areu (118): "La notte più complessa dell'anno"

Leggi anche: Capodanno, sistema emergenza potenziato: Areu rafforza le sale operative del 118 e il territorio

Leggi anche: Assegnato il 95% dei lotti del nuovo bando Areu: potenziato il sistema di soccorso lombardo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milano, i cittadini accolgono con favore le misure di sicurezza per il capodanno 2025 in Duomo; Capodanno tra Genova e Cinque Terre, treni straordinari.

Capodanno a Milano, potenziato il sistema d'emergenza di Areu (118): "La notte più complessa dell'anno" - Ci saranno più operatori nelle sale operative regionali dell'emergenza urgenza e un presidio sanitario in piazza Duomo per alleggerire i pronto soccorso ... milanotoday.it

capodanno milano potenziato sistemaCapodanno a Milano, Areu potenzia il servizio in città - Sarà potenziato il servizio dell'emergenza sanitaria lombardo per Capodanno, con una particolare attenzione a Milano anche perchè nella sola area metropolitana "prevediamo un aumento delle chiamate tr ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.