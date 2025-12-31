Capodanno a Milano potenziato il sistema d' emergenza di Areu 118 | La notte più complessa dell' anno
Per il Capodanno 2026, il sistema di emergenza sanitaria di Areu a Milano si prepara a gestire al meglio la notte più lunga e complessa dell’anno, rafforzando le proprie strutture per garantire un intervento tempestivo ed efficace in caso di necessità. Una strategia di prevenzione e prontezza fondamentale per affrontare con maggiore sicurezza questa ricorrenza.
Una notte diversa, la più lunga dell'anno e la più impegnativa. Per questo, in vista del Capodanno 2026, il sistema dell’emergenza sanitaria lombardo è pronto a correre ai ripari, rinforzandosi. In vista dell’atteso aumento delle richieste di soccorso, Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Capodanno a Milano, potenziato il sistema d'emergenza di Areu (118): "La notte più complessa dell'anno" - Ci saranno più operatori nelle sale operative regionali dell'emergenza urgenza e un presidio sanitario in piazza Duomo per alleggerire i pronto soccorso ... milanotoday.it
Capodanno a Milano, Areu potenzia il servizio in città - Sarà potenziato il servizio dell'emergenza sanitaria lombardo per Capodanno, con una particolare attenzione a Milano anche perchè nella sola area metropolitana "prevediamo un aumento delle chiamate tr ... ansa.it
