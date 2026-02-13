Messina in ginocchio dopo la tempesta di vento, potenziato il Centro Operativo Comunale A seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato la città nelle ultime ore, con violente raffiche di vento da burrasca a burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste tirreniche, il Sindaco Federico Basile ha disposto con ordinanza sindacale n. 45 di rafforzare il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di emergenza e assistenza alla popolazione.

A seguito delle eccezionali condizioni meteorologiche che hanno interessato la città nelle ultime ore, con violente raffiche di vento da burrasca a burrasca forte e forti mareggiate lungo le coste tirreniche, il Sindaco Federico Basile ha disposto con ordinanza sindacale n. 31 del 13022026 l'integrazione delle funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Abbiamo deciso di potenziare immediatamente il C.O.C. per assicurare la massima protezione della città - dichiara il Sindaco Federico Basile -. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità e ogni intervento sarà coordinato con le strutture comunali, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato locali.

Una grave tempesta invernale sta provocando almeno 18 decessi nel Paese, con condizioni di gelo intenso, neve e vento forte che stanno creando disagi e situazioni di rischio sulla rete stradale.

In vista del passaggio della fiamma olimpica ad Agrigento il 16 dicembre, il Comune ha attivato il centro operativo comunale per assicurare la sicurezza e coordinare eventuali interventi durante l’evento.

