Sanitari sotto attacco | Non solo violenze ora arrivano anche gli esposti e le cause

Gli operatori sanitari continuano a subire aggressioni che vanno oltre le violenze fisiche, includendo anche esposti e cause legali. Le aggressioni nel settore sanitario sono in aumento e riguardano sia atti di violenza diretta sia procedure legali avviate contro di loro. La situazione si presenta come un problema crescente che coinvolge diverse forme di attacchi nei confronti di chi lavora in ambito ospedaliero.

Non solo aggressioni fisiche o verbali. A preoccupare sempre di più è anche una nuova forma di pressione sugli operatori sanitari: quella giudiziaria. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'Aupi Ivan Iacob, membro dell'Osservatorio nazionale sulle violenze presso il Ministero della Salute Le aggressioni agli operatori sanitari continuano a rappresentare un problema sempre più evidente nel sistema sanitario. Episodi di violenza fisica e verbale nei confronti di medici, infermieri e professionisti della salute sono ormai sempre più frequenti, ma secondo gli esperti esiste anche un'altra forma di pressione che sta emergendo con forza.