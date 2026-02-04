Sapienza sotto attacco 72 ore per pagare il riscatto agli hacker | la didattica non si ferma e arrivano le proroghe per le scadenze amministrative

La Sapienza si trova sotto attacco informatico. Gli hacker hanno dato 72 ore di tempo per pagare un riscatto. Nel frattempo, l’università rassicura studenti e docenti: le lezioni continuano e sono state prorogate alcune scadenze amministrative. La polizia indaga sulle possibili piste russe dietro l’attacco.

Attacco ransomware alla Sapienza: gli hacker impongono un ultimatum di 72 ore per il riscatto. Mentre la Polizia indaga su possibili piste russe, l’ateneo rassicura gli studenti. I dati sono al sicuro nei backup, gli esami proseguono regolarmente in presenza e le scadenze amministrative sono state ufficialmente prorogate. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Sapienza sotto ricatto dagli hacker: “Pagamento entro 72 ore o pubblichiamo i dati”

La Sapienza è stata colpita da un attacco hacker.

Attacco informatico dei filo-russi all’Università La Sapienza. Il ricatto: “72 ore per pagare o addio ai dati”

La procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo l’attacco informatico all’università La Sapienza.

