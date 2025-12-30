Allarme virus letale Europa sotto attacco! Non solo cani | Attenti anche a questi animali

Negli ultimi mesi, l’Europa si trova ad affrontare un aumento delle malattie parassitarie che coinvolgono anche la fauna selvatica, oltre ai tradizionali animali domestici. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla salute pubblica e sulla biodiversità, richiedendo attenzione e misure di prevenzione adeguate. È importante conoscere i rischi e adottare comportamenti responsabili per proteggere sé stessi e l’ambiente circostante.

L'emergenza sanitaria legata alla diffusione di alcune gravi malattie parassitarie in Europa sta assumendo contorni preoccupanti a causa di nuove evidenze scientifiche che spostano l'attenzione dai classici animali domestici alla fauna selvatica. Una recente indagine condotta in Spagna ha infatti gettato una luce sinistra sulla resilienza di questi patogeni, dimostrando come il ciclo di trasmissione sia molto più complesso e radicato nel territorio di quanto si potesse immaginare fino a pochi anni fa. Il cuore del problema risiede nella capacità di tali microrganismi di colonizzare specie animali insospettabili che vivono a stretto contatto con le aree urbanizzate, creando un serbatoio naturale permanente che rende difficile l'eradicazione attraverso le sole profilassi veterinarie standard sui cani.

