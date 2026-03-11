Sanità in Puglia il buco è di 369 milioni di euro | le misure di contenimento non basteranno

Durante un incontro tra la struttura tecnica del dipartimento Salute della Regione Puglia, il Ministero dell’Economia e il Ministero della Salute, è emerso che il disavanzo della sanità regionale per il 2025 raggiunge i 369 milioni di euro. La cifra è stata comunicata ufficialmente e riguarda i risultati delle verifiche condotte recentemente. Le misure di contenimento adottate finora si rivelano insufficienti per colmare questo deficit.

Il disavanzo della sanità relativo al 2025 ammonta a 369 milioni di euro. La cifra esatta è emersa durante l’incontro di verifica tra la struttura tecnica del dipartimento Salute della Regione Puglia e i dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute che si è tenuto a Roma martedì 10 marzo. Sull’aumento della spesa 2025. fanno notare da via Gentile - hanno inciso prevalentemente la mobilità passiva (pazienti che vanno a curarsi in altre regioni italiane), la spesa farmaceutica, il costo del personale per i rinnovi contrattuali e le assunzioni. "È un dato politico chiaro: la cancellazione del debito non nasce a Bari ma a Roma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

