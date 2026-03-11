Sanità in Puglia buco da 369 milioni di euro | le misure di contenimento non basteranno

Durante un incontro a Roma, è stato confermato che il disavanzo della sanità in Puglia per il 2025 raggiunge i 369 milioni di euro. La cifra è stata comunicata dai rappresentanti del Dipartimento Salute regionale durante la verifica con i dirigenti dei Ministeri dell’Economia e della Salute. Le misure di contenimento adottate finora non saranno sufficienti a coprire il deficit.

Il disavanzo della sanità relativo al 2025 ammonta a 369 milioni di euro. La cifra è emersa nell'incontro di verifica tra la struttura tecnica del Dipartimento Salute della Regione Puglia e i dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute che si è tenuto a Roma martedì 10 marzo. Le considerazioni del consigliere regionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio e Antonio Scianaro: "Vent'anni di gestione deficitaria della sanità pugliese da parte del centrosinistra hanno prodotto un buco di oltre 350 milioni di euro. E non mi pare che la soluzione al drammatico problema possa essere mettere le mani nelle tasche dei cittadini pugliesi aumentando le tasse.

