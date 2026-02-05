La Lega e il terremoto Vannacci Meini | Ho pagato il prezzo più alto

La presenza di Vannacci al centro del terremoto politico ha scatenato molte reazioni. Meini afferma di aver pagato un prezzo alto, più di altri, sia sul fronte politico che personale. La sua testimonianza mette in luce le tensioni generate dalle scelte adottate e le conseguenze che ne sono derivate per chi si è trovato coinvolto.

"Più di chiunque altro ho pagato politicamente e umanamente l'arrivo di quest'uomo e le scelte che ne sono seguite". A commentare l'uscita del generale Roberto Vannacci dal Carroccio per proseguire il suo impegno politico con il neonato partito "Futuro Nazionale" è l'ex capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Toscana, Elena Meini, che sui social si è lasciata andare a un lungo commento sulla decisione dello strappo che ha significato per una parte della Lega anche l'addio di numerosi iscritti, consiglieri e militanti in disaccordo con la linea del generale. "La politica, per me, non è un palcoscenico personale – ha scritto Meini –, è militanza.

Matteo Salvini si mostra deciso e senza mezzi termini.

Emma Russo parla di Stefano e Belen: “Una storia finita tra i riflettori, ne ho pagato il prezzo”.

