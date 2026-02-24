Ucraina 2022-2026 – Parla la madre di un soldato | Abbiamo già pagato un prezzo troppo alto | il sangue della nostra gente

La madre di un soldato afferma che il conflitto in Ucraina ha già causato troppi sacrifici, con il sangue versato dalla sua gente. La guerra, iniziata il 24 febbraio 2022 con l’invasione russa, ha portato dolore e perdita tra le famiglie ucraine. Nonostante siano passati quattro anni, le ferite rimangono aperte e il fronte resta attivo. La donna sottolinea come il prezzo da pagare sia stato troppo alto e chiede di non dimenticare.

Il 24 febbraio del 2022 la Russia invadeva l’Ucraina. Quattro anni sono passati da allora, e anche se nel frattempo molti sembrano essersene dimenticati, come anestetizzati dalle continue crisi che sconvolgono ogni parte del mondo, anche se quella guerra sembra essere sfumata dai nostri e dai nostri algoritmi social, al fronte si continua a combattere. I morti e i feriti non si contano, non ci sono dati certi per poterli quantificare. Qualcuno parla di mezzo milione tra morti e feriti, altri raddopiano la cifra. I politici promettono trattative di pace, i leader mondiali continuano a incontrarsi in infiniti summit internazionali, ma al fronte nulla evolve. 🔗 Leggi su It.insideover.com

La Lega e il terremoto Vannacci. Meini: "Ho pagato il prezzo più alto"La presenza di Vannacci al centro del terremoto politico ha scatenato molte reazioni.

Ucraina 2022-2026 – Il costo della guerra: l’Ucraina tra ricostruzione e futuro dell’economiaIl conflitto in Ucraina ha causato danni economici stimati in almeno 588 miliardi di dollari, secondo la Banca Mondiale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Guerra in Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflitto; Ucraina. 24 febbraio 2022 – 2026: la guerra e le scelte dell’Europa per la pace; Ucraina. 24 febbraio 2022-24 febbraio 2026. Il casco fa paura più delle bombe; Verso il quinto anno di guerra nell’Ucraina sempre più sola.

Quattro anni di guerra in Ucraina: Merz parla di profonda barbarieAl Café Kyiv di Berlino, politici e attivisti rinnovano il sostegno all’Ucraina. Volontari raccontano i double tap russi mentre cresce il numero di civili uccisi View on euronews ... msn.com

Quattro anni di guerra in Ucraina, Zelensky: Putin non ha vinto. Costa e Von der Leyen a KievCade oggi il quarto anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Era il 24 febbraio 2022. Zelensky su X: Putin non ha vinto ... dire.it

Parla una madre in guerra. Halyna Popriadukhina, 65 anni, è fuggita tre volte dall’est dell’Ucraina mentre l’esercito russo avanzava nel Donetsk e oggi vive in una casa assegnata dalle autorità nella regione di Cherkasy. Suo figlio è disperso da novembre 202 - facebook.com facebook